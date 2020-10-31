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Ольга Кабо развелась в день рождения мужа

02:36, 01 ноября 2020 21
Ольга Кабо Ольга Кабо Фото: instagram.com/kabo_olga

Актриса Ольга Кабо развелась с бизнесменом Николаем Разгуляевым, брак продлился 11 лет.

Разгуляев 30 октября отпраздновал своё 60-летие. Поклонники обратили внимание на то, что его жена не поздравила его в соцсетях и не опубликовала фотографий с праздника. Как выяснилось, несколько месяцев назад Кабо подала на развод, а в день рождения Разгуляева Никулинский районный суд Москвы расторг её брак, передаёт StarHit. Супруги разделили имущество. 

Кабо познакомилась с Разгуляевым в 2009 году, в 2012 году у пары родился сын Виктор. О причинах развода 52-летняя актриса не распространяется.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Резо Гигинеишвили косвенно подтвердил слухи о разводе с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.

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