Ольга Кабо развелась в день рождения мужа

https://static.news.ru/photo/ca547776-1bd1-11eb-8f89-fa163e074e61_660.jpg Ольга Кабо Фото: instagram.com/kabo_olga

Актриса Ольга Кабо развелась с бизнесменом Николаем Разгуляевым, брак продлился 11 лет.

Разгуляев 30 октября отпраздновал своё 60-летие. Поклонники обратили внимание на то, что его жена не поздравила его в соцсетях и не опубликовала фотографий с праздника. Как выяснилось, несколько месяцев назад Кабо подала на развод, а в день рождения Разгуляева Никулинский районный суд Москвы расторг её брак, передаёт StarHit. Супруги разделили имущество.

Кабо познакомилась с Разгуляевым в 2009 году, в 2012 году у пары родился сын Виктор. О причинах развода 52-летняя актриса не распространяется.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Резо Гигинеишвили косвенно подтвердил слухи о разводе с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой.