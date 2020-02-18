Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.
Давид-Денис Устименко, — подписал фото молодой отец.
Сейчас рэпер и его супруга растят трёх девочек — Ариелу, Лею и Майю.
Его подписчики восприняли эту новость с небывалым восторгом. Они поздравили артиста с тем, что он стал отцом мальчика.
Как писал News.ru, Джиган не мог покинуть вместе с семьёй остров в американском штате Флорида из-за урагана «Дориан».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен