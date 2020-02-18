https://static.news.ru/photo/ec2f209e-526e-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Джиган и Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Жена российского и украинского рэпера Джигана Оксана Самойлова подарила известному супругу сына. Мальчик родился в частной клинике Майами.

Давид-Денис Устименко, — подписал фото молодой отец.

Сейчас рэпер и его супруга растят трёх девочек — Ариелу, Лею и Майю.

Его подписчики восприняли эту новость с небывалым восторгом. Они поздравили артиста с тем, что он стал отцом мальчика.

Как писал News.ru, Джиган не мог покинуть вместе с семьёй остров в американском штате Флорида из-за урагана «Дориан».