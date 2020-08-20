Оксана Самойлова рассказала, что из Турции вернулись не все члены семьи

https://static.news.ru/photo/eb650c5a-e305-11ea-b5ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что семейный отдых в турецкой Анталии был омрачён. Пограничники не пустили двух родственников на борт самолёта, который должен был вылететь в Россию.

У нас вчера был такой нервный полёт. Я не хочу рассказывать, чтобы не разжигать конфликт. Но прилетели мы просто не все, — отметила светская львица в Instagram-сторис.

Звезда не стала уточнять, кто остался на чужбине. Возможно, кто-то из членов семейства является гражданином другой страны, поэтому въезд в РФ оказался закрытым. Другие подписчики предположили, что музыкант взялся за старое, поэтому именно из-за него могли возникнуть проблему.

Кроме того, не долетел в Москву и чемодан младшей дочки Майи. Она расстроилась, потому что в багаже остались её любимые тапочки, пишет издание argumenti.ru.

Ранее Самойлова недавно подтвердила, что её развод с рэпером не состоится. Девушка отметила, что сделала это ради четырёх наследников, которые пострадали бы. По её словам, она готовилась к бракоразводному процессу. Однако в какой-то момент у старшей дочери Ариелы начались панические атаки. После этого звезда испугалась. При этом она не собирается терпеть измены. Её отношение к супругу не изменилось. Сам Джиган признался, что теперь он официально психически больной человек. По его словам, он лечился в четырёх клиниках. В своей наркозависимости виновными он считает продавцов, которые ему «подсунули» тяжёлые наркотические вещества, писал NEWS.ru.