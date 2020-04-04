Оксана Самойлова: моим детям нужен психолог

https://static.news.ru/photo/d977dbdc-76a7-11ea-afd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель Оксана Самойлова, которая решила спустя десять лет совместной жизни развестись с рэпером Джиганом, призналась, что она обратилась за помощью к психологам.

По её словам, она видит, что её детям нужна помощь, но она не может ничего сделать, потому что сама разбита.

Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог, у моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чём они виноваты, — написала светская львица в Instagram.

Она отметила, что «переживает свой ад», который надо просто перетерпеть.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер Яна Рудковская заявила, что не верит в развод модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. По словам светской львицы, женщины не рожают четверых детей от плохих мужчин. Это всё грамотный пиар-ход.