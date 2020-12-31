Оксана Фёдорова порадовала поклонников семейным снимком на фоне ёлочки

https://static.news.ru/photo/5186f634-4ceb-11eb-8123-fa163e074e61_660.jpg Оксана Фёдорова Фото: fedorovaoksana/instagram.com

Телеведущая Оксана Фёдорова выложила в социальной сети свежее семейное фото. Так, в канун Нового года светская львица позировала у наряженной ёлочки с мужем и детьми.

Представленный кадр действительно можно назвать редким. Поклонники телеведущей знают, что Андрей Бородин не часто появляется на странице своей возлюбленной в социальной сети. Также примечательно, что на фото предстала вся семья Фёдоровой. Вместе с родителями на фото позируют восьмилетний Фёдор и семилетняя Елизавета.

Стоит отметить, что на снимке телеведущая запечатлена в алом трико с лампасами и олимпийке. Столь необычный наряд Фёдорова выбрала не случайно. Как оказалось, светская львица решила поддержать семейные спортивные традиции.

Наш спортивный Новый год! По традиции и этот год мы отметили в семейном кругу за городом! — написала Фёдорова в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Елизавета Боярская выложила в социальной сети шуточное селфи со своим мужем Максимом Матвеевым.

Так, в сторис артистка нежно поцеловала возлюбленного в щёку. При этом Матвеев позировал в кадре с оленьими «рожками».