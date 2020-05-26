Шоу-бизнес

Окружение Лисовца не смогло опровергнуть слухи о коронавирусе

19:51, 26 мая 2020
Влад Лисовец Влад Лисовец Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Знакомые стилиста Влада Лисовца стараются не отвечать на вопросы о его состоянии. Директор стилиста опровергла его нахождение в больнице, но никаких подробностей не рассказала.

Заверяю, что Влад не в больнице. Мы сами ожидаем отмашки от доктора. Возможно, через пару часов появится какая-то информация о его здоровье, — рассказала женщина журналистам портала Teleprogramma.pro.

Она отказалась комментировать слухи о его заражении коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация, что стилисту сделали компьютерную томографию и обнаружили двустороннюю пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат.

NEWS.ru писал, что телеведущий Александр Гордон опроверг информацию о заражении коронавирусом. Он воспользовался голландским экспресс-тестом, который использует правительство Москвы для массового тестирования граждан. Результат оказался положительным, однако другие тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.

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