Окружение Лисовца не смогло опровергнуть слухи о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/b314ed20-9f71-11ea-b127-fa163e074e61_660.jpgВлад ЛисовецФото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Знакомые стилиста Влада Лисовца стараются не отвечать на вопросы о его состоянии. Директор стилиста опровергла его нахождение в больнице, но никаких подробностей не рассказала.
Заверяю, что Влад не в больнице. Мы сами ожидаем отмашки от доктора. Возможно, через пару часов появится какая-то информация о его здоровье, — рассказала женщина журналистам портала Teleprogramma.pro.
Она отказалась комментировать слухи о его заражении коронавирусом.
Ранее в СМИ появилась информация, что стилисту сделали компьютерную томографию и обнаружили двустороннюю пневмонию, а тест на коронавирус дал положительный результат.
NEWS.ru писал, что телеведущий Александр Гордон опроверг информацию о заражении коронавирусом. Он воспользовался голландским экспресс-тестом, который использует правительство Москвы для массового тестирования граждан. Результат оказался положительным, однако другие тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.