Окружение Лисовца не смогло опровергнуть слухи о коронавирусе

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Продюсер Иосиф Пригожин решил объяснить свои слова о «голодающих» артистах из-за того, что многие негативно отреагировали на это.

Ранее Пригожин заявил, что многие российские артисты из-за пандемии коронавируса могут оказаться в затруднительном положении, поскольку не могут гастролировать. В ответ на это певец Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором...