Гордон сообщил истинные результаты теста на коронавирус

Ведущий передачи «Док-ток» Александр Гордон заявил, что информация о его болезни не соответствует действительности.
Ранее стало известно, что журналист перед съёмкой очередной программы прошёл голландский экспресс-тест на коронавирус, который использует правительство Москвы для массового тестирования горожан. Результат теста оказался положительным.
Нет у меня никакого COVID-19, — отметил телеведущий в интервью Пятому каналу.
По его словам, он чувствует себя хорошо. Все тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.
Как писал NEWS.ru, врач Елена Малышева временно станет ведущей шоу «Док-ток». Она решила помочь Александру Гордону. Журналист сейчас не может работать по состоянию здоровья.