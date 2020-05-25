Гордон сообщил истинные результаты теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/2fb0fa5e-d123-11e9-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Александр Гордон Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Ведущий передачи «Док-ток» Александр Гордон заявил, что информация о его болезни не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что журналист перед съёмкой очередной программы прошёл голландский экспресс-тест на коронавирус, который использует правительство Москвы для массового тестирования горожан. Результат теста оказался положительным.

Нет у меня никакого COVID-19, — отметил телеведущий в интервью Пятому каналу.

По его словам, он чувствует себя хорошо. Все тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат.

Как писал NEWS.ru, врач Елена Малышева временно станет ведущей шоу «Док-ток». Она решила помочь Александру Гордону. Журналист сейчас не может работать по состоянию здоровья.