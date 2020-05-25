Малышева займёт место Гордона в программе «Док-ток»

https://static.news.ru/photo/6d187c42-9eae-11ea-a2f0-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач Елена Малышева временно станет ведущей шоу «Док-ток». Она решила помочь Александру Гордону. Журналист сейчас не может работать по состоянию здоровья.

Гордон перед съёмкой очередной программы прошёл голландский экспресс-тест на коронавирус, который использует правительство Москвы для массового тестирования горожан. Результат теста оказался положительным.

Сегодня (25 мая. — NEWS.ru) программу придётся провести мне. Дело в том, что у Александра Гордона подозрение на коронавирус, — объяснила Малышева в анонсе к шоу.

Выпуск шоу «Док-ток» будет посвящён коронавирусной инфекции. Эта тема близка Малышевой, поэтому она сможет заметь Гордона на его посту. В ходе выпуска эксперты выяснят, вырабатывается ли иммунитет к COVID-19, какие тесты сдавать и т. д.

Теледоктор добавила, что зрители узнают точный диагноз Гордона 26 мая. Сейчас он будет находиться под медицинским наблюдением.

Как писал NEWS.ru, актриса Дарья Мороз не смогла принять участие в финальном выпуске шоу «Танцы со звёздами». Её тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Бывшая жена режиссёра Константина Богомолова почувствовала недомогание, после чего решила провериться. Врачи подтвердили, что у неё обнаружено новое заболевание. Звезда пока никак не комментирует эту информацию.