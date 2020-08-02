Галкин и его сын Гарри похвастались большими огурцами

https://static.news.ru/photo/92d117ec-d4ae-11ea-ac4a-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин с сыном Гарри Фото: hmaxgalkinru/instagram.com

Шоумен Максим Галкин похвастал урожаем с собственных грядок, который вырастил собственноручно. Он наведался в теплицу вместе с сыном Гарри, который на большую сцену и телеэкран пока не покушается, зато в садоводстве по стопам отца уже пошёл.

Порадовать себя свежими огурчиками «с куста» получилось очень скоро. Причём самый вкусный экземпляр выбирал мальчик, а папа старательно ему помогал. Оба оказались в восторге от того, какими большими овощи выросли.

Ого, какие огурцы! — не удержался артист от эмоций.

Артист и в былые времена проявлял живой интерес к работе на земле, высаживая плодоносящие кусты и деревья. Он лично укоренил черёмуху, калину, рябину, шиповник и другие растения, пишет StarHit. Но с головой в процесс Галкин ушёл во время режима самоизоляции, когда появилось огромное количество свободного времени. По совету супруги — примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой — шоумен разбил рядом с домом теплицу.

Впрочем, пристрастие к огороду для звезды — не просто хобби. Всё, что выращено кропотливым трудом, непременно используется в блюдах, приготовленных также собственноручно. В рецептах используется всё, что выросло. А это не только огурцы, но и кабачки, цукини и болгарский перец.

Приготовив оладьи из кабачков, Галкин с гордостью показал их в личном блоге, дегустируя и восторгаясь.

Так и живём. Натуральное производство — сами выращиваем, сами едим, сами хвалим, — сказал Галкин.

Шоумен стал пятым мужем Пугачёвой в 2011 году. Пара воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу, которых родила им суррогатная мать.

Ранее, как писал NEWS.ru, шоумен обнародовал видео, как развлекается со своими детьми на батуте.