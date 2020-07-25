«Ого-го какая огонь-баба!»: Айза Анохина ответила критикующим её внешность

Бывшая жена рэпера Гуфа, блогер, певица и телеведущая Айза Анохина призналась, что в соцсетях её часто критикуют из-за внешности и возраста, но она научилась не обращать на это внимания.
35-летняя Анохина заявила, что хейтеры считают её старой и некрасивой, но сама модель с такой точкой зрения не согласна и считает, что находится в отличной форме.
Так странно, в Сети меня называют старой и страшной, а я прям уверена, что я красивая и молодая. Ещё ого-го какая огонь-баба! Баба Луна. Вон какая морда довольная. Девки, зато вы у меня самые красивые! Ну а если вам нужна страшная подруга, то у вас всегда есть я! — написала в Instagram Анохина и добавила к посту рыдающие от смеха эмодзи.
Комментаторы признались, что завидуют выдержке модели, которой приходится сталкиваться с таким количеством негативных высказываний в её адрес. Также поклонники отметили, что только в России и на Украине 35-летняя женщина считается «старой», а на Западе 35 лет — молодость.
Как писал NEWS.ru ранее, Айза Анохина решила прибегнуть к помощи профессиональных психологов. Причиной этого стала нестабильность её эмоционального состояния, о которой она старается не умалчивать. Всему виной — мужчины. Точнее отношения с ними, которые счастливыми назвать трудно.
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