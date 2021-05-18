Одноклассница рассказала, за что Кейт Миддлтон невзлюбили в школе

https://static.news.ru/photo/1bec0216-b7cc-11eb-afd9-96000091f725_660.jpg Кейт, герцогиня Кембриджская Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будущая герцогиня Кейт Миддлтон во время учёбы в средней школе столкнулась с буллингом. Об этом периоде жизни супруги принца Уильяма The Mirror рассказала её одноклассница Эмма Сейл.

Миддлтон попала в интернат в 13 лет, тогда как многие девочки поступают туда в 11. Одноклассницы, которые уже сформировали коллектив, сразу же начали потешаться над новенькой.

Каждая девочка стремилась стать лучшей: самой красивой и худой. Кейт впала в отчаяние, как только вошла в класс, — отметила Сейл.

По её словам, из-за постоянной конкуренции ученицы часто страдали расстройством пищевого поведения.

В свою очередь биограф Кэти Николл в беседе с Daily Star сообщила , что будущая герцогиня была очень стройной и высокой, из-за чего её называли «долговязой». Также Миддлтон не взяли в команду по лакроссу, что очень задело её. Ещё одним поводом для ненависти стало то, что она, в отличие от других девочек, ночевала дома, а не в интернате.

Ранее бывшая однокурсница принца Уильяма Лора Варшауэр поделилась, как развивались его отношения с Кейт Миддлтон. Будущие супруги познакомились в 2001 году в Сент-Эндрюсском университете.