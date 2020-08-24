Очевидцы рассказали, что творилось с телом Легкоступовой во время кремации

https://static.news.ru/photo/fe267094-e694-11ea-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алёна Кравец, бывшая на похоронах Валентины Легкоступовой, до сих пор пребывает в шоке от того, что творилось с телом певицы во время кремации. По словам светской львицы, она до последнего не верила, что артистку будут сжигать в печи и сейчас не может прийти в себя от увиденного.

По словам Кравец, у покойника в огне лопаются глаза, слезает кожа, а потом его корёжит и он словно встаёт из гроба.

А если он вдруг до конца не сгорел, то кости перемалывают до порошка в специальной мельнице. Уже от осознания этого у меня мороз по коже, — признаётся Кравец в интервью «Собеседнику».

Меньше всего, говорит актриса, ей понятно, как после увиденного будут жить родственники Легкоступовой. Она абсолютно согласна с мнением священников, которые говорят что кремация — это издевательство над созданным Богом телом.

Кравец также против того, чтобы делать из костей или праха Легкоступовой украшения.

Надеюсь, что и развеивать прах не будут, как настаивает вдовец Валентины. Очень хочется, чтобы появился красивый памятник, куда можно прийти, положить цветы, помолиться за упокой души, поставить свечку, — говорит светская львица.

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