https://static.news.ru/photo/a9f5554e-575b-11ea-bede-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Волочкова довольно необычным способом похвасталась турецкой баней в своём доме. Она снялась обнажённой в замысловатой позе, прикрыв руками и ногами все интимные места.

Балерина написала, что больше любит русскую баню на дровах и в сочетании с ледяной купелью.

@volochkova_art

Но у нас есть дома и хаммам, — подписала фото артистка.

Волочкова пояснила, что не нагревает баню, а зажигает в ней свечи, создавая романтику и уют. Комментарии под постом балерина отключила, так что неизвестно, что думают по этому поводу её поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова записала поздравление для российских мужчин в честь Дня защитника Отечества. При этом танцовщица заявила, что тоже имеет право отмечать этот праздник.