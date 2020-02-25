Анастасия Волочкова довольно необычным способом похвасталась турецкой баней в своём доме. Она снялась обнажённой в замысловатой позе, прикрыв руками и ногами все интимные места.
Балерина написала, что больше любит русскую баню на дровах и в сочетании с ледяной купелью.
Но у нас есть дома и хаммам, — подписала фото артистка.
Волочкова пояснила, что не нагревает баню, а зажигает в ней свечи, создавая романтику и уют. Комментарии под постом балерина отключила, так что неизвестно, что думают по этому поводу её поклонники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что балерина Анастасия Волочкова записала поздравление для российских мужчин в честь Дня защитника Отечества. При этом танцовщица заявила, что тоже имеет право отмечать этот праздник.
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