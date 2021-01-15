Новая жена Тарасова рассказала, как справилась с нападками Бузовой

https://static.news.ru/photo/db848f06-581a-11eb-9fbb-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Костенко Фото: kostenko.94/instagram.com

Есть лишь один рецепт, как правильно вести себя с бывшими жёнами своих мужей: не вести себя с ними вообще никак. Не контактировать, не отвечать на агрессию и попросту игнорировать, считает модель Анастасия Костенко.

Её до сих пор обвиняют в том, что именно она разрушила брак футболиста Дмитрия Тарасова с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. По слухам, модель начала встречаться со спортсменом, когда тот ещё был женат. Однако она подобные домыслы неоднократно отрицала.

При этом девушка старается не реагировать на выпады и не обращать внимание на критику в свой адрес.

Если вы даёте реакцию, значит вас это цепляет. Зачем вы тем самым наделяете бывшую энергией? Как бы банально это ни звучало — проработайте себя от и до, тогда поймёте, насколько всё равно становится на многие вещи, — приводит StarHit совет Костенко тем, кто не может избавиться от нападок женщин, от которых ушли мужья.

По её словам, то, что происходит вне семьи, там же и должно оставаться.

Сейчас внимание Бузовой к экс-супругу и его «угонщице» утихло, однако поначалу она нередко жёстко высказывалась о Костенко. Она не раз упоминала о том, что «одна дама» сначала фотографировалась около плакатов с её мужем, а потом стала его женщиной. Впрочем, уже тогда модель предпочла игнорировать телеведущую.

Бузова и Тарасов сыграли свадьбу в 2012 году. Спустя четыре года брак пары распался. Певица тяжело переносила расставание. Костенко вышла замуж за Тарасова в январе 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей — Милану и Еву.

Ранее NEWS.ru писал, что футболист с семьёй, как и его бывшая жена, отмечал Новый год на Мальдивах. Они выбрали разные локации, чтобы не пересекаться. При этом номер Бузовой, которая проводила время в компании блогера Давида Манукяна, оказался в три раза дороже, чем у её бывшего.