«Но и Галкин сын офицера»: Соловьёв похвалил Киркорова и обругал Галкина Соловьёв похвалил Киркорова за поездку в госпиталь Феодосии и раскритиковал Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьёв

Владимир Соловьёв похвалил Филиппа Киркорова за его поездку в военный госпиталь в Феодосию. Телеведущий назвал патриотичным поступок короля российской эстрады, а также то, что музыкант позвал на свой концерт бойцов и врачей. В эфире программы «Соловьёв LIVE» журналист показал кадры встречи певца с российскими военными.

Соловьёв отметил, что не все поступают как Киркоров, имея в виду Галкина и Урганта.

Вот Коля Басков, он же очень дружил с разными людьми, а ведь Коля — сын офицера. Но и Макс Галкин сын офицера, но они совершенно по разные стороны баррикад. Коля с нами, а Макс — кусок дерьма. Ваня Ургант оказался где-то там непонятно, как дерьмо в проруби болтается. И всё. Ездит, чего-то делает, — жёстко высказался телеведущий.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что Максим Галкин с супругой Аллой Пугачёвой и детьми собирается на ПМЖ в Калифорнию. По неофициальной информации, юморист продаёт замок в подмосковной деревне Грязь и покупает дом в США.

Что же касается Киркорова, то, по мнению его биографа Фёдора Раззакова, певец меняет свою позицию, исходя из реакции общественности на его поступки.