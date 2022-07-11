Николай Дроздов потерял сознание на съемках

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Николай Дроздов

Телеведущий и российский ученый-зоолог Николай Дроздов потерял сознание во время съемок подкаста недалеко от Останкино, передает Telegram-канал «Кровавая барыня». Мужчине резко стало плохо.

Источники в экстренных службах говорят, что ему резко стало плохо и он отключился. На место вызвали скорую, Николай Николаевич пришёл в себя, — говорится в сообщении.

В прошлом году в июне СМИ сообщили о госпитализации Дроздова. Телеведущий отверг эту информацию, заявив, что проходит полное обследование, чтобы посмотреть «какие есть проблемы».

В июне 2022 года Дроздову исполнилось 85 лет. К своему юбилею ученый представил новую книгу «Полёт бумеранга. Австралия. 40 лет спустя», где признался, что ему до сих пор интересно узнавать новые подробности о поведении разных животных.