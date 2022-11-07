«Никого не осталось»: Лолита о чистке эстрады от сбежавших из РФ артистов Певица Лолита назвала себя и Лепса последними артистами на эстраде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская, выступая на концерте в Екатеринбурге, назвала себя и своего коллегу по песенному цеху Григория Лепса последними артистами на российской эстраде. Таким образом Лолита отреагировала на отъезд из России многих звёзд шоу-бизнеса, обратив внимание на то, «как почистили эстраду» от бежавших знаменитостей, сообщает «КП-Екатеринбург».

Лолита вышла на сцену под песню Моргенштерна «Каддилак», облачённая в белый больничный халат и медицинскую маску.

Вы заметили, как почистили нашу эстраду? Кроме меня и [Григория] Лепса никого не осталось, — сказала Милявская.

Затем Лолита иронично призвала зрителей не подпевать Лепсу хотя бы первые три песни, когда он будет выступать на своём концерте в Екатеринбурге, чтобы ей «было не так завидно».

24 октября Лолита Милявская призвала россиян не критиковать тех, кто покинул страну. В частности, она попросила публику перестать травить уехавшую из России в Израиль Аллу Пугачёву.

Сама Лолита не раз теряла народную любовь. В частности, она лишилась поклонников после ухода из кабаре-дуэта «Академия», где блистала на сцене с Александром Цекало.