Никогда не делал зло: Лещенко о Моисееве Лещенко назвал Моисеева порядочным человеком, не совершавшим зла

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев был очень порядочным человеком, рассказал в беседе с NEWS.ru народный артист РСФСР Лев Лещенко. Исполнитель ответил, что никогда не слышал, чтобы балетмейстер кому-нибудь делал зло.

Это печальное известие. Мы не часто общались с Борей, но он был очень порядочным человеком. Никогда не слышал, чтобы он делал кому-нибудь зло. Еще и болезнь эта. Она, конечно, принесла немало несчастий ему, — сказал Лещенко.

Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. О смерти артиста сообщил его продюсер. По его словам, он пришел навестить исполнителя после недавнего инсульта и обнаружил Моисеева без сознания. Прибывшие медики констатировали смерть. Даты церемонии прощания и похорон пока неизвестны.

В сентябре 2019 года СМИ сообщали, что Моисеев страдает от рака. Предполагалось, что у него диагностирована злокачественная опухоль — прогрессирующая форма меланомы. Однако директор артиста Сергей Горох отрицал заболевание.

Известно, что в 2010 году Моисеев пережил инсульт. В результате него у артиста оказалась парализована левая часть тела. Восстановиться после инсульта исполнителю не удалось — у него перестали функционировать левая рука и верхняя губа. Несмотря на то что врачи запретили певцу курить, он так и не смог отказаться от табака.