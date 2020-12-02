Никита Пресняков запечатлелся с маленькой сестрой Клавой

Старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков запечатлелся с новорождённой младшей сестрой Клавдией на руках. Снимок появился на одной из фан-страниц в Instagram.
Так, на кадре звездный брат держит свою сестрёнку с радостным выражением лица. Известно, что единственной дочке Орбакайте, которую она родила от бизнесмена Михаила Земцова, в 2020 году исполнилось восемь лет.
Стоит отметить, что у Орбакайте есть ещё один сын — Дени Байсаров. Что касается Никиты Преснякова — он уже давно обзавелся собственной семьёй. Знаменитость женился на модели Алёне Красновой, однако делать бабушкой свою звёздную маму пока не планирует.
Ранее NEWS.ru писал, что Алёна Краснова прогулялась по Москве в сером пальто оверсайз. Этот выбор оценила стилист Лариса Тимиряева.
Кроме того, стилист уточнила, что этой осенью серое пальто вытеснило бежевое. Также Краснова, по мнению Тимиряевой, удачно дополнила образ массивными ботинками.
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