Никита Пресняков запечатлелся с маленькой сестрой Клавой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков запечатлелся с новорождённой младшей сестрой Клавдией на руках. Снимок появился на одной из фан-страниц в Instagram.

Так, на кадре звездный брат держит свою сестрёнку с радостным выражением лица. Известно, что единственной дочке Орбакайте, которую она родила от бизнесмена Михаила Земцова, в 2020 году исполнилось восемь лет.

С малышкой Клавдией, — гласит сообщение под фото.

Стоит отметить, что у Орбакайте есть ещё один сын — Дени Байсаров. Что касается Никиты Преснякова — он уже давно обзавелся собственной семьёй. Знаменитость женился на модели Алёне Красновой, однако делать бабушкой свою звёздную маму пока не планирует.

Ранее NEWS.ru писал, что Алёна Краснова прогулялась по Москве в сером пальто оверсайз. Этот выбор оценила стилист Лариса Тимиряева.

Кроме того, стилист уточнила, что этой осенью серое пальто вытеснило бежевое. Также Краснова, по мнению Тимиряевой, удачно дополнила образ массивными ботинками.