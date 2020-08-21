Никита Пресняков перенёс коронавирус

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Старший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков сообщил, что перенёс коронавирус. Лечение заняло около месяца.

По его словам, всё началось с сильного кашля. При этом он появился внезапно. В первую ночь Преснякова сильно знобило, появилась температура.

Всю ночь меня знобило, на след день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела, — поделился музыкант.

Пресняков сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Высокая температура держалась несколько дней, у певца пропало обоняние. Пройдя лечение, внук Пугачёвой сдал два теста, показавших отрицательные результаты, передаёт Teleprogramma.

Все мои друзья, которые контактировали со мной, также подцепили болезнь. У них были похожие симптомы, но чуть-чуть полегче, чем у меня, — сообщил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что писатель Юрий Поляков рассказал, что заразился новой коронавирусной инфекцией во время круиза по Волге. Он решил, что опасность миновала и можно отправиться в путешествие с семьёй.