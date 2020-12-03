Невестка Валерии рассказала о реакции Шульгина на беременность

https://static.news.ru/photo/c2ca4286-356e-11eb-a200-fa163e074e61_660.jpg Лиана и Арсений Шульгины Фото: lianashulginaa/instagam.com

Невестка певицы Валерии Лиана рассказала, как её супруг Арсений Шульгин отреагировал на известие о беременности.

В настоящее время Лиана находится на девятом месяце беременности. Стоит отметить, что пара уже раскрыла пол ребёнка — у певицы Валерии будет внучка. По словам молодой мамы, в первое время Шульгин был расстроен тем, что у него появится дочь. Однако сейчас сын Валерии мечтает поскорее встретиться с малышкой. Он старается во всем помогать своей жене.

Лиана Шульгина также рассказала поклонникам о том, как сама узнала о беременности и как на известие отреагировал её возлюбленный.

Сделала тест, потому что было ожидаемо! Сразу сказала Сене. Были очень рады и в шоке. Одно дело — представлять и думать об этом, а другое — держать две заветные полосочки в руках, — написала Лиана на своей странице в социальной сети.

Она также добавила, что уже выбрала роддом. При этом девушка подчеркнула, что на выписку придут только родственники.

Ранее NEWS.ru писал, что Шульгин сообщил своим подписчикам, что смог обогатиться на термометрах и защитных масках во время пандемии коронавируса.

По словам 22-летнего предпринимателя, ему удалось преодолеть трудности, с которыми столкнулся его бизнес в начале 2020 года.