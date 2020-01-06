Невеста Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, Анастасия Решетова опубликовала первое фото в купальнике после родов.
Модель выложила в свой официальный Instagram соблазнительную фотографию на фоне моря. Поклонники заметили, что Решетова быстро пришла в форму после беременности.
Решетова родила сына 16 октября. Его назвали Ратмир, предположительно, в честь друга рэпера и его коллеги по группе «Банда», погибшего в ДТП в 2007 году.
Как ранее писал NEWS.ru, Симона Юнусова Решетову и бывшую девушку Тимати Алёну Шишкову назвала своими дочерьми.
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