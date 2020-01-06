Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Телеведущая и блогер Ида Галич на своей странице в соцсети поделилась подробностями своей беременности. Девушка опубликовала пост, в котором ответила на самые популярные вопросы среди подписчиков.

По словам звезды, за период беременности она набрала 16 килограммов. Блогер пожаловалась на проблемы со сном, однако отметила, что не страдает от перепадов настроения. Девушка находится на девятом месяце беременности...