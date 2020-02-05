https://static.news.ru/photo/2dc81b34-482c-11ea-9ca4-fa163e074e61_660.jpg

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения. На этой вечеринке были замечены Алёна Яковлева, Валерий Баринов, Анастасия Гребёнкина, Алика Смехова, Эвелина Блёданс и 69-летняя Нелли Кобзон.

Это так здорово, что вы объединили свои дни рождения. Мы больше выпьем, больше покушаем! Получим в два раза больше удовольствия, — цитирует Teleprogramma тост вдовы Иосифа Кобзона.

Сама Ольга Кабо называет Нелли Кобзон не иначе, как великолепной, и с большим почтением относится к семье ныне покойного народного артиста СССР.

Как писал NEWS.ru, Нелли Кобзон требует признать банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова, задолжавшего певцу $25 млн. В 2016 году Пейсахов был приговорён к шести годам колонии. Согласно следствию, он несколько раз занимал у Кобзона средства на развитие своего бизнеса. Позже предприниматель признался, что не может вернуть деньги, потому что они проиграны в покер. После того как Кобзон обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года.