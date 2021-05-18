«Не сломалась»: критик оценил выступление Манижи на Евровидении

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Под давлением того хейта, который испытывала Манижа, выход в финал — это уже маленькая победа. Об этом заявил телеканалу «360» музыкальный критик Евгений Бабичев. Эксперт, оценивая выступление российской певицы, отметил, что она выстояла и не сломалась, несмотря на давление со стороны общественности.

По его словам, артистка, не сломалась, продолжила работать и, как итог, ответила вчера всем недоброжелателям результатом.

Так и должен поступать настоящий профессионал, — подчеркнул эксперт.

Бабичев отметил, что все его личные фавориты, в число которых входит и Манижа, прошли в финал конкурса. Было видно, что она в хорошем настроении и сумела справиться с волнением. Главное сейчас, по его мнению, не расслабляться, потому что вся основная борьба ещё впереди.

Однако несмотря на уверенное выступление Манижи, это никак не скажется на её шансах одержать победу на конкурсе, считает критик. Он пояснил, что в этом году на Евровидении достаточное количество сильных участников и ярких выступлений. По его словам, сейчас лидирует Италия, также подтянулась и Украина, которой букмекеры уже прочат четвёртое место.

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов пожелал провала Маниже, представляющей Россию на Евровидении. Он заявил, что не против артистки как таковой, однако её конкурсная песня — это просто хулиганские выкрики.