«Не скрывался даже»: Ани Лорак рассказала об измене мужа

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Певица Ани Лорак в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала причину расставания со своим супругом Муратом Налчаджиоглу.

Как она рассказала, в какой-то момент муж стал задерживаться на работе и меньше уделять внимания ей и дочери.

Я хотела переехать в Москву для развития карьеры, чтобы расти дальше, но он не хотел этого. Он говорил, что в Киеве у него работа в ресторане. Он просто не хотел всё бросать. Почему он так делал? Что-то заставляло оставаться его в Киеве. И произошло то, что произошло, — поделилась артистка.

В итоге Налчаджиоглу изменил Лорак, для которой этот период жизни был очень сложным. Мечта о счастливой семье разрушилась после публикации в Интернете видео, где супруг проводил время с другой девушкой. При этом он даже не скрывался.

Мурат же говорил, что это не он на кадрах. Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход. Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет, — подчеркнула певица.

Она уточнила, что после расставания Налчаджиоглу подал в суд на раздел имущества, но в итоге они заключили мировое соглашение. По словам артистки, если бы она не сделала такой шаг, экс-возлюбленный ничего бы не получил.

Бумажки для меня никогда не играли особую роль. Я знаю, как жить в голоде. Сейчас мы нормально общаемся, — добавила она.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили вместе 10 лет. У них родилась дочь София.

Ранее Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, певица поняла, что не готова к таким отношениям.