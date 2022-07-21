«Не рубить с плеча»: Макеева оправдалась за роман с многодетным Мальковым Анастасия Макеева оправдалась за роман с многодетным отцом Романом Мальковым

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роман Мальков и Анастасия Макеева

Актриса Анастасия Макеева в разговоре с KP.RU заявила, что в отношениях главное — любовь, поэтому не стоит «рубить с плеча» и осуждать то, что «на первый взгляд кажется предосудительным и непонятным». Таким образом артистка оправдалась за роман с Романом Мальковым, которого она увела из семьи, где предприниматель воспитывал четырех детей.

Я бы не хотела анализировать, почему распался брак Ромы со Светланой, просто не хочу задевать ее чувств. Одно точно: главное — любовь. И очень важно не рубить с плеча, не осуждать то, что на первый взгляд вам кажется предосудительным и непонятным, — заявила Макеева.

Она также посетовала, что Мальков поддерживает контакт только с одним своим ребенком — сыном Андреем, который живет вместе со звездной парой. Остальные дети предпринимателя переехали с бывшей супругой Светланой в США. Актриса призналась, что они с мужем ежедневно молятся за детей Малькова и его бывшую жену.

Ранее Макеева назвала «брехушкой года» бывшую жену своего четвёртого мужа Романа Малькова. Артистка вспылила после слов Светланы Мальковой о том, что экс-супруг уже три месяца не платит алименты на детей.