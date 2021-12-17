Макеева присвоила звание «брехушки года» бывшей жене нового мужа

Анастасия Макеева назвала «брехушкой года» бывшую жену своего четвёртого мужа Романа Малькова. Артистка вспылила после слов Светланы Мальковой о том, что экс-супруг уже три месяца не платит алименты на детей, о чём и высказалась в Instagram.

До чего же ты скучная женщина! Ты каждую выплату по графику будешь демонстрировать? Покажи документы по задолженности... Брехушка года, подай на меня в суд или тоже подработаешь ко мне свои обиды? Ленивая попрошайка, детьми займись. Сидишь в нете и ноешь круглосуточно, — написала Макеева.

Также актриса потребовала доказательств от бывшей жены своего нынешнего мужа всего, о чём она рассказывала на публике. Например, о написании книги, ролях в кино, собственном интернет-магазине и работе телеведущей. Макеева считает, что всё это ложь.

Светлана Малькова осталась жить в Любляне с тремя детьми от бывшего мужа. Скандалы между нею и артисткой Макеевой длятся уже больше года, с момента, как Роман Мальков ушёл из семьи и женился на певице.

Ранее сообщалось. что теперь одной Мальковой стало больше. Анастасия Макеева сменила девичью фамилию на фамилию четвёртого мужа. Сейчас она Малькова-Макеева.