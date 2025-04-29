«Не от лучшей жизни»: продюсер о заработках Little Big в России Продюсер Рудченко: Прусикин выводит деньги из России из-за тяжелой жизни в США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская

Лидер группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выводит деньги из России из-за тяжелой жизни в США, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, за границей у исполнителя не складывается ни музыкальная, ни актерская карьеры.

Я думаю, Илья Прусикин пытается обойти свой статус иноагента, чтобы действительно иметь возможность как-то монетизировать контент и попытаться все-таки выводить средства не от лучшей жизни. Это однозначно, потому что, насколько я знаю, их творчество в Америке не нужно. У него была надежда, что там будет какая-то актерская карьера, но этого тоже не получилось. Поэтому, соответственно, деньги нужны, и они пытаются, думают, как бы вывести, как бы обойти этот закон об отдельных спецсчетах для иноагентов, — сказал Рудченко.

Ранее стало известно, что Прусикин переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок. Это позволяет ему получать авторские и другие отчисления с песен группы и таким образом зарабатывать в России, будучи за границей. При этом на самом Прусикине весит долг в размере 50 тысяч рублей, в связи с чем все его счета оказались заблокированы ФНС.