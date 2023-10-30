«Не нашел, к чему присосаться»: Петросян о чипировании Бузовой Юморист Евгений Петросян резко высказался об интеллекте Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Комик Евгений Петросян пошутил, что Ольгу Бузову не чипировали, потому что «чип не нашел, к чему присосаться», передает корреспондент NEWS.ru. С таким высказыванием он выступил на концерте, посвященном 60-летию творческой деятельности в КЦ «Строгино».

А помните ходили слухи с этими прививками (против COVID-19. — NEWS.ru), что нас всех чипируют по замыслу Билла Гейтса. После введения чип проникает в мозг, присасывается там и контролирует человека. Многих уже чипировали, только Ольгу Бузову не смогли, чип не нашел, к чему присосаться, — пошутил Петросян.

От шуток про Билла Гейтса, чипирование и Ольгу Бузову юморист перешел к теме повышения рождаемости и улучшения демографии в России.

Гейтс хочет сократить население планеты. Надо ему помешать: необходимо повышать рождаемость на злобу дня, Гейтсу. Каждой женщине надо помогать родить, именно это я сказал мужу соседки, который застукал нас в постели, — сказал Петросян в одной из миниатюр.

Он также заявил о своем личном вкладе в демографию, имея ввиду, что в 74 года стал отцом во второй раз. В 2020 году жена Татьяна Брухунова родила ему сына Вагана.

Роняли многих аисты. А вот Петросян молодец, повышает население планеты и не собирается останавливаться, — заявил артист, вызвав в зале одобрительные хлопки.

27 октября в КЦ «Строгино» состоялся концерт Петросяна, посвященный 60-летию творческой деятельности артиста. Юморист впервые выступил на сцене после большого перерыва.