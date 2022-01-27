Не надо придумывать то, чего нет: Данилко высказался о скандале про Бандеру

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий на сцене как Верка Сердючка, объяснил исполнение песни о Бандере на сцене «Дизель-шоу». По его словам, это не более чем импровизация и обычное выступление без всяких двойных смыслов, пишет «Страна.ua».

Артист призвал не придумывать то, чего нет, и заявил, что не вкладывал в исполнение песни никакого политического или военного подтекста. Данилко добавил, что на тот момент, когда записывался выпуск «Дизель-шоу», песня была популярной и вирусной в соцсетях.

Я воспринимаю её как просто песню, не более того, — заявил популярный исполнитель.

Для артиста стало большим откровением обсуждение его выступления и бурная реакция по этому поводу.

Я ещё понимаю, если бы я вышел в прямой эфир или на Майдан и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию. Так как у людей сейчас нет информационного повода и люди любят негатив. Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжёлое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше, — объяснил свою позицию музыкант.

Андрей Данилко добавил, что узнал о скандале от журналистов, и выразил мнение, что скандалы делает кто-то, кому это надо. Тем более что находившаяся в зале публика восприняла это просто как концертный номер.

Вырывают из контекста и используют, как им надо. В этом не было ничего скандального. На тот момент, когда была съёмка, это просто была популярная песня. И она лежала, лежала в Интернете, а тут вдруг все проснулись. Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот, все посмеялись, — резюмировал артист.

Ранее сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко на концерте юмористической телепередачи «Дизель-шоу» исполнил вирусную песню «Батько наш — Бандера». Зал встретил песню смехом и аплодисментами, а группа бэк-вокала поддержала артиста и начала подпевать.