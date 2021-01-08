«Не меняюсь только я»: Самойлова повторила фото своей семьи спустя годы

https://static.news.ru/photo/e79bf0f2-5330-11eb-9146-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Модель Оксана Самойлова отдыхает со своим мужем, рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайншейном), тремя дочерьми и сыном в Дубае. Вместе с ними на солнечных пляжах проводит время и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) с наследником Ратмиром. Светская львица при этом придаётся ностальгии и решила воссоздать снимок, сделанный в 2018 году в Майами.

В Арабских Эмиратах Самойлова подобрала для всей семьи похожие наряды чёрного цвета. Кадр отличается от сделанного в 2018 году только количеством участников съёмки.

Кто подписан на меня так давно и помнит: у меня была такая фотка с крошечной Майей на руках? Это, кстати, была одна из моих любимейших фоток. Теперь нас стало больше, и у меня на руках крошечный Давидик и уже очень повзрослевшие девочки. Не меняюсь только я, кажется, — подписала фото Самойлова.

Поделилась Оксана и снимком, сделанным в Майами в 2018 году. На нём нет сына Давида, а девочки ещё совсем маленькие.

Примечательно также, что семьи рэперов недавно отдыхали на Мальдивах, только в тот раз с Тимати была дочь Алиса и мама Симона Юнусова.

При этом вместе с Тимати и сыном в Дубай прилетела и бывшая возлюбленная рэпера Анастасия Решетова. Видео их времяпрепровождения опубликовал в своём Instagram рэпер Джиган. На кадрах видно, как Юнусов и Решетова вместе находятся на пляже, где Тимати играет с их сыном Ратмиром, сообщал NEWS.ru.