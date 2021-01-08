Джиган показал, как Тимати и Решетова вместе отдыхают в Дубае

https://static.news.ru/photo/12d0587e-51bc-11eb-be2c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, и его бывшая возлюбленная модель Анастасия Решетова проводят совместный отпуск в Дубае.

Видео их времяпрепровождения опубликовал в своём Instagram рэпер Джиган. На кадрах видно, как Юнусов и Решетова вместе находятся на пляже, где Тимати играет с их сыном Ратмиром.

Сама модель в своих соцсетях поделилась видео, на котором её экс-бойфренд катает маленького Ратмира на плечах, а также совместным снимком с Джиганом. Незадолго до этого она публиковала свою фотографию с огромным букетом роз.

Тимати и Решетова публично объявили о своём расставании в сентябре 2020 года. Через месяц стало известно, что Юнусов станет героем нового сезона шоу «Холостяк».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в декабре 2020 года Анастасия Решетова впервые высказалась о расставании с рэпером Тимати. Модель ответила на вопросы своих подписчиков, которые до сих пор теряются в догадках, что могло разрушить такую, казалось бы, идеальную пару.