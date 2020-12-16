Решетова впервые заговорила о расставании с Тимати

https://static.news.ru/photo/bac0777e-4020-11eb-ba30-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова иТимати Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Решетова впервые высказалась о расставании с рэпером Тимати. Модель ответила на вопросы своих подписчиков, которые до сих пор теряются в догадках, что могло разрушить такую, казалось бы, идеальную пару.

Один из подписчиков спросил, чему Решетову научил этот год.

Хороший вопрос. Можно сказать, что я была «воспитана» этим годом. Точно много чего вынесла касательно отношений мужчины и женщины. Без конкретики. Розовых очков больше нет. Потерялись, — ответила бывшая пассия Тимати.

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О расставании модели и рэпера стало известно несколько месяцев назад. отношения не спас даже долгожданный сын, которого Тимати назвал в честь своего погибшего друга Ратмира. По словам Решетовой и самого Тимура Юнусова, они остались друзьями и нормально общаются.

На данный момент Тимати является участником шоу «Холостяк». Рэпер выбирает себе спутницу жизни на телевизионном шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая возлюбленная Тимура Юнусова (рэпера Тимати) Анастасия Решетова станет ведущей шоу на канале ТНТ. Решетова будет вести шоу «Ты — топ-модель», аналог западного America’s Next Top Model.