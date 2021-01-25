«Не хочу сглазить»: дочь Анастасии Заворотнюк уезжает из России

https://static.news.ru/photo/1ba5e844-5e5d-11eb-9615-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь сражающейся с онкологическим заболеванием актрисы Анастасии Заворотнюк Анна во время общения с подписчиками в сторис в Instagram рассказала, что собирается в путешествие.

Да, совсем скоро, но пока не хочу говорить куда, чтобы не сглазить, — уточнила Анна, намекнув в последующей публикации, что давно мечтала посетить Японию.

Девушка также утвердительно ответила на вопрос о том, была ли у неё депрессия. Заворотнюк подчеркнула, что считает себя оптимистом, но всё же может справиться не со всеми сложностями. Анна призналась, что здоровье близких является одной из важнейших составляющих счастья для неё.

В настоящее время Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с глиобластомой. Актриса перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что у Заворотнюк онкология.

Ранее наследница актрисы Анастасии Заворотнюк заявила, что её жизнь в настоящее время состоит из слёз, нервов и переживаний, а потом рассказала в социальной сети в том, что у неё начались проблемы с кожей. 25-летняя девушка заверила подписчиков, что совершенно не комплексует из-за этого. Заворотнюк-младшая записала видео того, как она делает повседневный макияж, сообщал NEWS.ru.