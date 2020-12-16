Дочь Заворотнюк пожаловалась, что её жизнь состоит из слёз и нервов

https://static.news.ru/photo/a4c5dc86-3fb0-11eb-90c2-fa163e074e61_660.jpg Анна Заворотнюк Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что её жизнь в настоящее время состоит из слёз, нервов и переживаний.

По словам дочери артистки, образ сильной и независимой девушки даётся ей очень непросто.

Мы всегда видим лишь обложку и никогда не знаем, что же стоит за ней, внутри, — написала Анна Заворотнюк в социальной сети.

Девушка также призвала подписчиков не бояться «быть настоящими», ведь идеальных людей не бывает. К своему посту Анна Заворотнюк прикрепила фото и ролик со съёмок для модного журнала. Такой контент вызвал настоящий восторг у поклонников девушки. Многие из них отметили, что дочь актрисы очень красивая и великолепная.

Стоит отметить, что в свои неполные 24 года Анна Заворотнюк уже успела окончить школу в Англии, выучиться на продюсера в университете США и сняться в российском сериале. В настоящее время девушка строит карьеру модели и занимается развитием своих социальных сетей.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила серию фотографий в свадебном платье и попросила подписчиков помочь ей выбрать лучший снимок. Многие поклонники в комментариях предположили, что девушка выходит замуж.

На фото Анна Заворотнюк предстала в длинном белом платье с разрезом, а также с глубоким декольте и пышными рукавами. Фолловеры подчеркнули, что наряд прекрасно подчёркивает её фигуру и все снимки одинаково хороши.