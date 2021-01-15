У дочки Заворотнюк начались проблемы с кожей

https://static.news.ru/photo/61b62078-5805-11eb-bd4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: anna_zavorotnyuk/instagram.com

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась в социальной сети в том, что у неё начались проблемы с кожей.

25-летняя девушка заверила подписчиков, что совершенно не комплексует из-за этого. Заворотнюк-младшая записала видео того, как она делает повседневный макияж.

Повседневный макияж. Думаю, вы заметили, что у меня в данный период небольшие проблемы с кожей. Но я этого не стесняюсь и не зацикливаюсь на этом. Все мы несовершенны, — написала в Instagram Анна.

Она попросила подписчиков поделиться секретом, как они справляются с подобными проблемами. Девушке дали множество полезных советов: помазать лицо кремом, почистить организм, исключить из рациона сладкое, воспользоваться тайской косметикой.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что её жизнь в настоящее время состоит из слёз, нервов и переживаний. По словам дочери артистки, образ сильной и независимой девушки даётся ей очень непросто. Девушка также призвала подписчиков не бояться «быть настоящими», ведь идеальных людей не бывает. К своему посту Анна Заворотнюк прикрепила фото и ролик со съёмок для модного журнала. Такой контент вызвал настоящий восторг у поклонников девушки. Многие из них отметили, что дочь актрисы очень красивая и великолепная, писал NEWS.ru.