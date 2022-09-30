Названы дата и место прощания с Борисом Моисеевым Моисеева похоронят 2 октября на Троекуровском кладбище

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Моисеев

Похоронная церемония с артистом Борисом Моисеевым состоится 2 октября, сообщил бывший сотрудник шоумена Кирилл Сурметов изданию StarHit. Прощание пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища, где позже он будет похоронен.

В последний путь Бориса Михайловича проводят 2 октября в 12:00. Похоронят певца на Троекуровском кладбище, — сказал Сурметов.

Певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Позже стало известно, что причиной смерти певца стал третий по счету инсульт. Сообщалось, что Моисеев умер «брошенный всеми», он вел затворнический образ жизни, за ним ухаживала няня. Окна в его квартире в Москве почти все время были задернуты шторами.