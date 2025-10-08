Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:09

Названа возможная причина судебных тяжб Родригеза за алименты

Продюсер Дворцов: Родригез хочет снизить алименты в связи с грядущей свадьбой

Тимур Родригез Тимур Родригез Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский певец Тимур Родригез мог подать иск на уменьшение алиментов для собственных детей в связи с планами вступить в новый брак, предположил продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти». Он добавил, что в профессиональной среде Родригез сохраняет положительную репутацию, и его судебный процесс с бывшей супругой не вызвал серьезного скандала, но некоторые коллеги негативно восприняли его новый роман с Екатериной Кабак.

По словам продюсера, в последнее время в шоу-бизнесе наблюдается тенденция к сокращению выплаты алиментов. В качестве примера он привел случай с футболистом Андреем Аршавиным, который также не захотел перечислять крупные суммы на содержание детей. Что касается Родригеза, Дворцов допускает иную причину, а именно подготовку к свадьбе.

Может ли это быть связано с новой любовью Тимура? Ну, естественно. Я не могу исключать, что они готовятся к свадьбе и что им нужны на нее деньги. Это факт жизни, — сказал Дворцов.

Ранее стало известно, что Тимур Родригез подал в суд иск с требованием уменьшить размер алиментов, которые он выплачивает после развода. После расставания артист обязался ежемесячно перечислять на содержание детей 1,5 млн рублей и еще 500 тыс. на обеспечение бывшей супруги.

