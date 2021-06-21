Назван пол ребёнка звезды «Папиных дочек» и Авербуха

Российская актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли в сериале «Папины дочки», и фигурист Илья Авербух ждут скорого появления на свет сына. Как пишет KP.RU, знаменитости не скрывают эту информацию, но и не спешат ею делиться. Издание узнало об этом от коллеги Авербуха, чьё имя не раскрывается.

По словам инсайдера, пара рассказала о поле ребёнка «своим». Супруги «светятся от счастья», подчеркнул друг семьи.

Скоро актриса и спортсмен поедут в Сочи на премьеру ледового спектакля Авербуха «Анна Каренина».

Для Арзамасовой ребёнок станет первенцем, у Авербуха уже есть 17-летний сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой. Молодой человек сейчас живёт с отцом и его новой супругой.

О том, что у них скоро появится ребёнок, пара объявила в апреле этого года. Артистка опубликовала видео в Сети, на котором заметен её округлившийся живот.

Беременность у артистки Арзамасовой проходит нормально, с привычными для всех женщин симптомами, добавляет издание.

Ранее Арзамасова высказала сожаление что утратит свою прекрасную фигуру на фоне беременности. Актриса поделилась своими переживаниями с подписчиками.