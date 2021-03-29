Назван главный секрет шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/6e30d7ca-90e6-11eb-a3cf-96000091f725_660.jpg Фото: arinakravets/instagram.com

Телешоу «Маска» на НТВ прилагает просто титанические усилия, чтобы скрывать личности своих персонажей до самого конца.

Основные секреты, расскрыла Teleprogramma.pro. Зрители, жюри и пресса постоянно пытаются угадать, кто из артистов скрывается под маской, но в этом же состоит главная задача шоу. Чтобы спасти шоу от преждевременных утечек, организаторы идут на уловки.

На все съёмки герои едут в зеркальных масках и чёрных костюмах. У всех разные гримерки и к каждому приставлен индивидуальный редактор, — рассказали в видео Teleprogramma.pro.

Съёмки шоу, естественно, проходят в костюмах, в которых артисты выступают на сцене. Каждому исполнителю предоставляют целую команду сопровождения — аранжировщика, педагога по вокалу. Они стараются сделать так, чтобы голос музыканта оставался неузнаваемым.

Каждый костюм готовили около восьми месяцев. На его создание потрачено огромное количество материалов. Почти каждый из них весит до 30 килограммов, артистам в возрасте приходится нелегко, поэтому за кулисами всегда дежурит врач-реаниматолог.

О тяжести маски и работы в ней говорят и выбывшие исполнители. Так, например, российский актёр Юрий Стоянов, скрывавшийся в костюме Банана, признался, что согласился на такой отчаянный проект из озорства, однако тяжёлая маска была для него серьёзным испытанием.«Ещё немного, и меня похоронили бы в костюме Банана», сказал он после того, как его рассекретили.