«Назвал меня свиньёй?»: Брыльска отреагировала на слова Охлобыстина

Актриса театра и кино Барбара Брыльска отреагировала на слова актёра Ивана Охлобыстина, по ошибке сравнившего её со «свиньей». Своё мнение о выпаде звезды «Интернов» она высказала в комментарии для Blitz.plus.

Я не видела интервью. Даже этой фамилии Охлобыстин не знаю, не работала с ним. Назвал меня свиньей? А почему он так сказал? Я не слежу ни за чем, связанным со мной, в Интернете. Меня это не интересует. Я очень больная, — призналась актриса.

Во время интервью с Дианой Кади для её канала на YouTube актёр и экс-священник православной церкви Иван Охлобыстин по ошибке сравнил 80-летнюю актрису Барбару Брыльску со свиньей, спутав её имя с журналисткой Боженой Рынски.

Погибли 100 с лишним человека, нельзя так говорить, плохо. Барбара Рыльска со свиньей у меня ассоциация звуковая. Омерзительный персонаж, не люблю людей осуждать, но есть такие мрази, — высказался Охлобыстин.

Столь сильное негодование актёра вызвали высказывания Рынски о гибели экипажа Ту-154, направлявшегося в Сирию. Ведущая уточнила, действительно ли актёр имел в виду Барбару Брыльску и получила утвердительный ответ, за что многие фанаты 80-летней актрисы обрушили на Охлобыстина шквал критики в комментариях.

Ранее Брыльска выразила соболезнования по поводу смерти её коллеги по фильму «Ирония судьбы или с лёгким паром», Андрея Мягкова.