Навка в день рождения Авербуха показала редкие кадры со спортсменом

https://static.news.ru/photo/027983de-4144-11eb-bef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка поздравила коллегу по цеху Илью Авербуха. Ему 18 декабря исполнилось 47 лет. Знаменитая спортсменка опубликовала в социальных сетях серию совместных снимков. Под фото она написала обращение к хореографу.

Навка пожелала ему любви, добра и счастья. По её словам, Авербух сочетает в себе талант, трудолюбие и чувство прекрасного.

Талант, трудолюбие, желание идти только вперёд, своё видение льда и чувство прекрасного присущи тебе, как мне кажется, с твоих первых коньков. <...> Будь счастлив, любим, востребован, полон идей и сил на их воплощение!!! — написала Навка на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне супруг Навки — пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков — назвал самые яркие события для него в 2020-м. Уходящий год запомнится представителю Кремля перенесённой коронавирусной инфекцией, а также возможностью больше времени проводить с семьёй. Он добавил, что 2020-й был тяжёлым как для страны, так и для всего мира, а людям пришлось «выйти из зоны комфорта».

Ранее NEWS.ru сообщал, что одной из первых Авербуха с днём рождения поздравила его возлюбленная, актриса Лиза Арзамасова. Об отношениях звёздной пары стало известно в 2020 году. Знаменитости живут вместе на протяжении нескольких лет. Примечательно, что на пальце девушки уже сверкает символичное кольцо.