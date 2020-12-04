Навка показала свою новогоднюю ёлку в «золоте»

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Татьяна Навка приступила к праздничному оформлению дома к Новому году. Олимпийская чемпионка нарядила в золото новогоднюю ёлку и начала оформлять интерьер.

Весь процесс украшения жена пресс-секретаря президента сняла на видео.

instagram.com/tatiana_navka/

Вот готовимся, ёлочку наряжаем, — сообщила фигуристка, показывая коробки с украшениями.

В декоре интерьера фигуристка собиралась использовать всевозможные шары разных размеров и расцветок.

instagram.com/tatiana_navka/

Это матовые, глянцевые, зеркальные и с блёстками игрушки самых разных расцветок. Украшение же самой ёлки Навки выдержано в строго «золотом» стиле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне всё раньше и раньше начинают приготовления к Новому году. С каждым годом такая тенденция прослеживается более чётко.