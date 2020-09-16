Наташа Королёва рассказала о семейной идиллии на фоне измены Тарзана

https://static.news.ru/photo/32fdde7c-f82b-11ea-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ruslan Roschupkin/Global Look Press

Певица Наташа Королёва недавно дала интервью, в котором рассказала о семейной идиллии во время режима самоизоляции.

Звезда выложила в Instagram фрагмент видео. На нём артистка несколько раз подчеркнула, что у них с мужем всё хорошо.

Это время карантинное мы прям ностальгически вспоминаем уже, потому что оно было прекрасным. Мы друг другу не надоели, мы находили какие-то прекрасные занятия. Это совместное времяпрепровождение, которое было удивительным, фантастическим, душевным, гармоничным <...> Мы пели, мы танцевали, мы играли в массу игр, приводили наш участок в лучшее состояние, чем он был до, — цитирует «Экспресс газета» слова звезды.

Этот ролик был опубликован, когда в семействе уже разгорелся скандал. Королёва уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу.

Как писал NEWS.ru, Королёва впервые отреагировала на публикации СМИ об измене Тарзана. В сторис своего Instagram она опубликовала официальное заявление своей пресс-службы. В сообщении говорится о том, что всё произошедшее связано с кражей и супруги уже обратились в связи с этим в полицию. Певица требует отказаться от излишней огласки произошедшего, так как большинство информации в прессе — заведомая ложь.