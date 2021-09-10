Наташа Королёва рассказала о романе сына со стриптизёршей

Сын Наташи Королёвой Архип Глушко сошёлся с 20-летней стриптизёршей, приехавшей из Новокузнецка покорять Москву. Девушку зовут Мелисса, родом она из Ташкента, её родители — домохозяйка и токарь, рассказала певица о почти невестке в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Стриптизом избранница сына Тарзана зарабатывает до 800 тысяч рублей в месяц. Домой Архип Глушко привёл девушку, потому что она заявилась в столицу в период пандемии и ей негде было жить.

Архип, как настоящий джентльмен, предложил ей место у себя в гнезде. Сначала он её под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к Архипу. Залетали и вылетали. Поэтому мы поняли, что птичка залетела в гнёздышко. Но она оказалась более крупненькая, она задержалась. Если он готов содержать себя и семью, то вперёд! — рассказала Королёва.

Архипу Глушко 19 лет, недавно он начал заниматься музыкой. Также юноша изучает японскую культуру в ВШЭ, выходит на сцену с мамой и записывает песни.

Ранее сообщалось, что Архип Глушко, единственный наследник певицы Наташи Королёвой и её супруга стриптизёра Сергея Глушко (Тарзан), раскрыл имя своей возлюбленной. Он опубликовал трогательное фото и поздравил любимую с днём рождения.