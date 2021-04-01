Наташа Королёва простила любовницу Тарзана, но накажет свидетельницу

https://static.news.ru/photo/6a70bcfc-9377-11eb-a374-96000091f725_660.jpg Наташа Королева Фото: koroleva__star/instagram.com

Российская певица Наташа Королёва решила, что не станет предъявлять претензий любовнице мужа Тарзана, актрисе Анастасии Шульженко. Зато обвинения в краже имущества и съёмку порнографии предъявят второй девушке — певице Милане Миломановой.

Девушка утверждает, что ничего не крала и была лишь свидетелем и «оператором» съёмки. Ей грозит до 16 лет тюрьмы, она себя считает козлом отпущения, на котором решила сорвать злость Королёва, пишет Teleprogramma.pro.

Миломанова объяснила, что в тот день, когда Тарзан переспал с Шульженко, он пригласил их к себе домой. Милана снимала, как культурист изменял жене. При этом, по словам девушки, Тарзан — не первая жертва Шульженко. Ранее она проделывала такой же трюк с подставным видео со своим парнем-стриптизёром.

Королёва позже заявила, что из её дома пропали украшения на пять миллионов рублей.

Я согласна, что моя вина тоже есть, но я уже изрядно поплатилась. Моя репутация запятнана, и я не знаю, как с этим жить дальше. Наташа Королёва превратила мою жизнь в ад, — сказала Миломанова.

Она не понимает, как Королёва может жить спокойно, зная, что «сломала жизнь невиновному человеку и отправила его за решетку к убийцам и наркоманам».

Ранее NEWS.ru писал, что супруг певицы Наташи Королёвой, шоумен и бодбилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, насмешил своих фанатов новой публикацией. Знаменитость сфотографировался полностью обнажённым и порассуждал об искусстве.