Наташа Королёва хочет засудить Малахова за передачу об измене Тарзана

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Певица Наташа Королёва намерена подать в суд на ведущего Андрея Малахова после передачи, посвящённой измене её супруга Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг. А сейчас даже не знаю, деньги не пахнут. Она даже заявила, что хочет подать на него в суд, — цитирует стриптизёра «7Дней».

Ранее зрители ток-шоу «Прямой эфир» обвинили ведущего Андрея Малахова в предательстве за то, что он выпустил программу с участием женщины, которая называет себя любовницей Сергея Глушко.

Программа вышла в эфир 7 октября. В ней приняла участие предполагаемая возлюбленная Глушко, актриса Анастасия Шульженко. Участники обсудили отношения между ней и Тарзаном, а также ситуацию между супругами.

Пользователи Сети выразили негодование из-за поступка ведущего. По мнению многих, Малахов не оправдал доверия Королёвой. В недавнем интервью Ксении Собчак певица похвалила «своего друга Андрюшу» за то, что он «не потерял человечность» и не стал освещать измену её супруга.

Ранее стало известно, что Анастасия Шульженко написала на стриптизёра заявление в полицию. Актриса обвиняет его в нанесении побоев. По словам адвоката девушки, она встретилась с Тарзаном, чтобы обсудить произошедший между ними конфликт, однако вместо разговора мужчина схватил её и сильно толкнул, в результате чего она упала. В больнице врачи диагностировали у актрисы черепно-мозговую травму. Видео происшествия попало на камеру. Как выяснилось, всё происходящее снимала её приятельница, писал NEWS.ru.