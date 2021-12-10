Наталья Штурм объяснила, почему Градскому в «Голосе» никак не найдут замену

Певица Наталья Штурм, несколько лет прожившая в Голландии, объяснила в беседе с NEWS.ru, почему до сих пор не названо имя нового наставника, который заменит умершего Александра Градского в юбилейном, десятом сезоне «Голоса». По мнению артистки, проблема заключается в особенностях менталитета обладателей авторских прав на музыкальный проект руководителей голландской компании Talpa Media, по чьей лицензии Первый канал снимает популярное шоу. Именно эта компания, как сообщали СМИ, должна решить судьбу российской версии «Голоса».

Наталья Штурм рассказала, что, по её наблюдениям, для голландцев любые форс-мажоры и отклонения от договора являются большой проблемой, а её решение — практически ЧП.

Смерть Александра Градского поставила создателей шоу перед необходимостью срочно изменить проект. Это в том числе правовой вопрос. Проблема в том, что голландцы очень щепетильны, с ними трудно договариваться. Я жила в Нидерландах — там все эмоции и убеждения разбиваются о голландскую холодность и негибкость, — объяснила певица.

Продюсера Юрия Аксюту, который курирует шоу «Голос» на Первом канале, Наталья Штурм назвала «отличным дипломатом и переговорщиком». Она выразила надежду, что его деловых качеств и профессионального обаяния окажется достаточно для поиска оптимального решения в процессе переговоров с правообладателями шоу.

Зная голландцев, которые буквально впадают в ступор, если что-то идёт не по плану, могу представить, как их юристы и продюсеры ломают головы, пытаясь понять, как такое возможно, чтобы наставник вдруг «выбыл» из шоу до завершения проекта. Внезапная смерть наставника — форс-мажор. Но голландские правообладатели могут опасаться, что другие страны, купившие франшизу, начнут менять правила под предлогом собственных форс-мажоров, — отметила Наталья Штурм.

Артистка призвала зрителей шоу «Голос» дождаться 17 декабря, когда в эфир Первого канала выйдет первый выпуск без Александра Градского и станет известно, какое решение в связи с его смертью приняли создатели проекта.

Как сообщали СМИ, окончательную судьбу шоу «Голос» определит правообладатель франшизы — голландская компания Talpa. Сейчас продюсеры российской версии проекта пытаются найти выход и согласовывают с голландцами возможные сценарии.

Ранее поклонники Александра Градского предложили заменить его в кресле наставника его сыном Даниилом Градским. По их мнению, это было бы символично и справедливо по отношению к памяти музыканта.