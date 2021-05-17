Наталья Рудова разрешила называть себя богиней

https://static.news.ru/photo/f2b5dddc-b6fd-11eb-81d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса Наталья Рудова ответила на вопросы поклонников в социальной сети Instagram. Один из них поинтересовался её национальностью. Звезда написала в сторис, что у неё «нет национальности и цвета кожи». Также звезда сериала «Универ» пошутила по поводу секрета «идеальной кожи лица». Артистка заявила, что «для ухода» за внешностью пользуется фотошопом. Кроме того, ей задали вопрос, кем она себя считает «девушкой или женщиной», на что светская львица разрешила называть себя «просто — богиней».

rudovanata/instagram.com

Артистка также перечислила несколько фактов о себе: она капризная, но очень честная; вспыльчивая, но отходчивая; не любит лес, но любит море и океан; «обожает картошку-пюре с маминой аджикой» и может «в одну секунду выкинуть из своей жизни» даже самого близкого человека.

Накануне Рудова полетела в отпуск в Дагестан. Всю поездку она выкладывала в своём Instagram фото прекрасных пейзажей и делилась эмоциями. Она осталась очень довольна путешествием по Дагестану, но по возвращении в Москву впечатление было сильно подпорчено. Девушка рассказала, что в республике есть проблема с общественными туалетами: они либо очень грязные, либо их нет вообще. На это ей пожаловались и гиды, которые её сопровождали. Актриса добавила, что не несёт ответственности за то, что организации и работники не выполняют своих обязанностей должным образом.

rudovanata/instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что откровенная фотосессия двух туристок на фоне Сулакского каньона в Дагестане вызвала волну возмущения среди местных жителей. Под снимками, которые девушки опубликовали в соцсети, пользователи оставили множество гневных комментариев. Лично к девушкам даже обратился заместитель главы Унцукульского района Мухаммад Хамзатов.