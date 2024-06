«Нагонят народ»: приедут ли Пугачева и другие на фестиваль Вайкуле в Юрмале

На трехдневный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет через месяц в Юрмале, плохо продаются билеты, сообщила «КП» со ссылкой на латышского блогера. Почему публика не хочет посетить мероприятие артистки, кто из звезд в этом году выступит, есть ли шансы, что Алла Пугачева снова поддержит подругу и приедет в Латвию, как это было в 2023-м — в материале NEWS.ru.

Кто из артистов приедет на фестиваль Вайкуле

Как написано на сайте фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, мероприятие будет проходить три дня — с 26 по 28 июля. В первый день выступит британская группа Londonbeat, которая прославилась еще в 1990-х благодаря хиту I've Been Thinking About You. «Первый день фестиваля также будет посвящен поддержке Украины», — сообщается на сайте.

На сцену выйдут украинские и латвийские артисты. Из самых известных в Юрмале выступят Верка Сердючка, Макс Барских и Настя Каменских. На концерте также появится оперная певица Мария Максакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая несколько лет живет на Украине.

Хедлайнером второго дня станет группа «Би-2» (ее солист Лева (Егор Бортник) внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также в фестивале примут участие победитель Евровидения этого года из Швейцарии NEMO, Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Николай Трубач.

В третий день на фестивале выступит Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), грузинская исполнительница Нино Катамадзе и польский артист Михал Шпак, который участвовал в польском X-Factor и представлял республику на Евровидении-2016.

Сколько стоят билеты на «Рандеву» и раскупят ли их

Фестиваль Вайкуле будет проходить в «Дзинтари-Холл». Билеты стоят от €50 до €120 в зависимости от места. Зал заполнен на 30%, но, как писали СМИ, на мероприятие продано только 10% билетов, хотя до него остался всего месяц.

«Билеты за ВИП-столики, в партер и прочую ''дорогую'' серединку отдали под приглашения гостям Вайкуле и прочим ''почетным'' зрителям — то есть бесплатно. <...> В конце (как в прошлом году) существенные остатки билетов раздадут бесплатно, чтобы не было пустых мест», — сказал источник KP.RU.

Концертный директор Сергей Лавров объяснил NEWS.ru, что продажи в Юрмале «носят непредсказуемый характер и пока рано ориентироваться на эту статистику». «Когда в Юрмале проводил свой фестиваль Игорь Крутой, то билеты продавались за полгода. Но надо учитывать, что это побережье и у них там может быть, как и у нас на курортах: приедут люди отдыхать и за неделю до мероприятия раскупят билеты», — объяснил Лавров.

При этом концертный директор отметил, что в этом году на афишах фестиваля не так много звездных имен, что обычно важно, по его мнению, для привлечения публики. Но главная причина низкого спроса в другом — в Европе просто не знают фестиваль Вайкуле, а его громкий «международный» статус носит номинальный характер, предположил Лавров.

«Наверное, если бы фестиваль проходил в Париже или Берлине и освещался европейскими СМИ, на него и поехали бы, а этот проходит в Юрмале, в какой-то латвийской деревне, даже не в Риге. Это не знаменитый фестиваль в Сан-Ремо и не Евровидение, а локальное мероприятие, каких много. Не знаю, с чем сравнить, но это такая периферия! Сама Вайкуле для европейцев — какая-то стареющая Барби», — считает Лавров.

По мнению промоутера, Вайкуле ни в коем случае не отменит фестиваль. «Наверняка площадку оплатили спонсоры, а, может быть, и коммуна Юрмалы помогла Вайкуле с деньгами, чтобы привлечь туристов. Ведь когда проходил фестиваль Крутого в Юрмале, все отели и рестораны были заполнены, это был такой приток денежных средств. Лайма не позволит себе сесть в лужу и опозориться перед Россией, чтобы СМИ писали, что на нее и иноагентов никто не идет», — пояснил продюсер.

Почему Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Лобода и Брежнева не приедут к Лайме

Земфира на афишах мероприятии не заявлена, в отличие от своих коллег и единомышленников по либеральному цеху — «Би-2», Макса Покровских и Андрея Макаревича.

«Земфира, притом что она иноагент, человек с большим самоуважением. Она не позволит пиариться на ее имени и таскать ее за собой, как куклу. Она требует огромный гонорар за выступления, но для нее деньги не все решают. Она принципиальная», — пояснил Лавров.

Он предположил, что Лайма платит звездам очень небольшие деньги, молодежи вовсе не достается ни цента, они выступают бесплатно. С Верой Брежневой, по мнению промоутера, ограниченная в средствах Вайкуле, скорее всего, не смогла договориться. Лободы же на фестивале не будет, по его словам, по другой, не финансовой причине.

«В прошлом году она пригласила Верку Сердечку (Андрея Данилко) и Лободу, Данилко поставил условие: если поедет он, то не должно быть Лободы. У Лободы на Вайкуле большая обида», — напомнил Лавров.

Появится ли на фестивале Вайкуле Пугачева

Имени Аллы Пугачевой нет в афишах, и выступать она точно не будет. Лавров предположил, что Примадонна может приехать на фестиваль в качестве почетной гостьи вместе с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), как это было в 2023 году. Организаторы уже пустили слух, что Пугачева появится в «Дзинтари-Холл».

Алла Борисовна практически не выходит из дома на Кипре, чувствует себя неважно из-за жары, ведь у нее есть проблемы с сердцем и сосудами, пишет KP.RU. Лавров считает, что это не повлияет на планы Пугачевой, скорее даже наоборот.

«Она не будет сидеть в 50-градусную жару ни на Кипре, ни в Израиле, а прилетит в Юрмалу, где в это время не жарко и можно дышать и гулять. Она много лет летом отдыхает в Прибалтике и, чтобы не разругаться с Вайкуле, придет к ней на фестиваль», — предположил Лавров.

По мнению продюсера, появление Пугачевой на фестивале — серьезный пиар-ход, и она получит свои деньги за это от подруги. «Дружба дружбой, а денежки врозь. Для Аллы они всегда были важны», — подытожил Лавров.

